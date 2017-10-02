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Силуанов допустил реструктуризацию долгов Венесуэлы до конца года
Министр финансов России Антон Силуанов не исключил реструктуризации долга Венесуэлы до конца 2017 года, сообщает Rambler News Service. По его словам, работа в этом направлении идет и ищутся «взаимоприемлемые варианты для двух стран».
В начале сентября Силуанов заявил, что Венесуэла обратилась к России с просьбой о проведении реструктуризации госдолга перед Москвой. Он добавил, что Россия ведет эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов и одновременно осуществляет двусторонние контакты для выработки механизма реструктуризации.
В сентябре 2016 года правительство России уже согласовало реструктуризацию задолженности Венесуэлы на 2,84 миллиарда долларов, в частности, сроки части выплат перенесены. В июне в заключении Счетной палаты на поправки в бюджет 2017 года говорилось, что Венесуэла нарушила обязательства перед Россией, в связи с чем изменениями в бюджет планировалось уменьшение объема возвратов по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 миллиарда рублей (около 950 миллионов долларов по курсу того периода).
Венесуэла получила кредит от России на четыре миллиарда долларов в 2011 году. Средства были направлены на покупку российского вооружения и другой промышленной продукции. Из этой суммы латиноамериканская страна потратила 2,84 миллиарда долларов.
В марте стало известно, что международные резервы Венесуэлы сократились до 10 миллиардов долларов. По сравнению с 2011 годом, падение оказалось трехкратным. При этом до конца года государство должно заплатить около 7,5 миллиарда по различным долгам.
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