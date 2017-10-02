

Владельцы холдинга "Планета гостеприимства" — семья Елашвили — сворачивают свой бизнес: две последние работающие точки будут закрыты до конца 2017 года, сообщила в понедельник газета "Ведомости"

"После двух лет борьбы семья Елашвили сворачивает бизнес, рассказал "Ведомостям" Мераб Елашвили. Ему, его брату Георгию и свояку Роману Шамиру принадлежит группа компаний "Планета гостеприимства", которая до последнего времени управляла ресторанами Sbarro, "Елки-палки", "Восточный базар", Viaggio и "Маленькая Япония", лапшичными YamKee и кафе "Кафесто". Еще в конце 2014 года холдинг насчитывал около 300 заведений, а за всю историю открыл около 500", — отмечает издание.



Как написано в статье, на этой неделе в Арбитражный суд Волгоградской области поступили заявления о признании всех трех совладельцев "Планеты гостеприимства" личными банкротами. Все три иска подал Шота Элишакашвили. По словам Елашвили, это один из кредиторов, но с деталями иска бизнесмен пока не знаком.

