В октябре рублю будет очень трудно удержать курс от падения

— Российская валюта закончила последнюю неделю сентября на нейтральной ноте: несмотря на снижение курса к 58,5 рубля за доллар, к концу торговой сессии она вновь вернулась к отметке 57,5. Дальнейшее будущее нацвалюты выглядит туманным.



Все позитивные события, которые положительно повлияли на котировки, уже отыграны — конвертации экспортеров в рамках налогового периода, оптимистичные ожидания, связанные с ростом глобального спроса на нефть. И в ближайшее время других хороших новостей не ожидается.





Более того, намерения ФРС ужесточить монетарную политику и приступить к сокращению баланса, в совокупности с необходимостью проводить осенью крупные выплаты по внешним долгам, будут серьезно давить на курс.



Со стороны нефти особого позитива ожидать тоже не стоит: сокращение мировых запасов сырья и прогнозируемый рост спроса на энергоресурсы — уже в цене, а это значит, что при отсутствии новых поводов для укрепления текущее падение цен может продолжиться вплоть до 55 долларов за баррель. А долгожданное обсуждение ОПЕК новых ограничительных мер состоится лишь в начале 2018 года. Если состоится.

Так каких курсов нам ждать в октябре? Первая неделя должна быть сравнительно спокойной: курс нацвалюты продолжит движение в диапазоне 57,4-58,5 рублей за доллар и 67,9-69 — за евро. Дальше все будет зависеть от внешних раздражителей: риторики ФРС, динамики нефтяных котировок.



В конце месяца вновь наступит налоговый период, в рамках которого крупные отечественные экспортеры вновь будут активно конвертировать валюту, что поможет несколько смягчить возможное ослабление курса. Однако движение рубля в сторону отметок 59-60 за доллар и 70-71 за евро выглядит правдоподобно.