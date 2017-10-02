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Цукерберг извинился за Facebook
Извинения бизнесмен приурочил к иудейскому празднику Йом-Киппур, который последователи этой религии отмечают как Новый год. Создатель самой популярной в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг принес извинения за свою работу.
Соответствующий текст Цукерберг опубликовал на личной странице в Facebook. Извинения бизнесмен приурочил к иудейскому празднику Йом-Киппур, который последователи этой религии отмечают как Новый год. В этот день Цукерберг призвал своих читателей уделить время размышлениям о прошедшем годе.
Я прошу прощения, что моя работа использовалась для разъединения людей больше, чем для их сплочения, и я буду работать над тем, чтобы делать ее лучше, — написал создатель Facebook.
Ранее Цукерберг прокомментировал критику президента США Дональда Трампа относительно враждебности социальной сети по отношению к американскому лидеру. По мнению основателя Facebook, у жителей США была возможность обсуждать все, что происходило на выборах, и все стороны имели равный доступ к возможностям высказывания.
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