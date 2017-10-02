Цукерберг извинился за Facebook

Извинения бизнесмен приурочил к иудейскому празднику Йом-Киппур, который последователи этой религии отмечают как Новый год. Создатель самой популярной в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг принес извинения за свою работу.

Соответствующий текст Цукерберг опубликовал на личной странице в Facebook. Извинения бизнесмен приурочил к иудейскому празднику Йом-Киппур, который последователи этой религии отмечают как Новый год. В этот день Цукерберг призвал своих читателей уделить время размышлениям о прошедшем годе.

Я прошу прощения, что моя работа использовалась для разъединения людей больше, чем для их сплочения, и я буду работать над тем, чтобы делать ее лучше, — написал создатель Facebook.