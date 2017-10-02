ЦБ отозвал лицензию у московского Темпбанка

Банк России со 2 октября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка, сообщает регулятор.

С 5 апреля ЦБ назначил в банк временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 5 июля ЦБ продлил действия моратория в Темпбанке еще на три месяца.

В январе 2016 года Темпбанк заявил о готовности сотрудничать с Ираном. С декабря 2016 года Минфин США ввел против банка санкции в связи с операцией России в Сирии. Топ-менеджеры были включены в Specially Designated Nationals List (SDN), который предусматривает запрет на въезд, а также заморозку активов на территории США.

Обследование финансового положения банка временной администрацией выявило полную утрату собственных средств. ЦБ признал экономически нецелесообразным финансовое оздоровление Темпбанка из-за низкого качества активов банка и неспособности обеспечить исполнение требований кредиторов.

«Модель бизнеса ПАО МАБ «Темпбанк» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов», — говорится в сообщении ЦБ.

На 1 сентября банк занимал 174 место в банковской системе Российской Федерации.