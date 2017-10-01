Законопроект о налоге на ДДН может быть внесен в правительство в течение нескольких дней

Законопроект о налоге на добавленный доход (ДДН) может быть вынесен на заседание правительства в течение нескольких дней. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного форума науки и технологии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



"По налогу на добавленный доход мы получили заключение главного правового управления президента РФ, там есть некоторые замечания, которые в основном которые носят технический характер. Сейчас работаем над устранением, чтобы эти замечания были учтены в тексте закона. Это можно сделать в течение нескольких дней, и вынести законопроект на заседание правительства", — сказал он.