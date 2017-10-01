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Решение по "ВИМ-авиа" будет принято после 15 октября

Решение по «ВИМ-авиа» будет принято после 15 октября
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Решения по продолжению деятельности "ВИМ-Авиа" будут приниматься после 15 октября. Об этом вице-премьер России Аркадий Дворкович сказал журналистам на полях Международного форума науки и технологии (STS-форум) в Киото, передают РИА Новости.
По словам вице-премьера, в Минтрансе считают, что до 15 октября необходимо продолжать полеты. После будут приниматься какие-то решения о судьбе компании.
Напомним, ситуация с авиаперевозчиком "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад, когда компания призналась, что у нее нет средств продолжать работу. Также были прекращены чартерные рейсы. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.
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Минтранс РФ Росавиация
Аркадий Дворкович
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