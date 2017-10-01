Продавцы с выручкой более 40 млн рублей в год с 1 октября в обязательном порядке должны принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". Соответствующие положения, вступающие в силу, содержатся в законе "О защите прав потребителей".



Исключения составят случаи, когда расчеты проходят в местности без доступа к интернету.



С 1 июля российские банки обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах. Ожидается, что объем эмиссии карт "Мир" по итогам 2017 года составит 16-20 млн штук.



О карте "Мир"



С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015-го).