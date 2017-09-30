В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа

Закон, разрешающий авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам, вступает в силу.



Теперь перевозчики могут предложить пассажирам невозвратные билеты, которые не будут включать норму бесплатного багажа, а только ручную кладь. При этом возвратные тарифы должны в обязательном порядке включать бесплатный багаж.





Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что после введения этого тарифа ожидается снижение цен на билеты в среднем на 10-20%.



В соответствии с новым законом Минтранс подготовил проект поправок в Федеральные авиационные правила (ФАП) по оптимизации набора ручной клади. В настоящий момент эти изменения обсуждаются, но их принятие транспортное ведомство ожидает в ближайшее время.

Что разрешат брать с собой на борт



Как следует из последней версии проекта изменений в Федеральные авиационные правила, ручная кладь, которую пассажир бесплатно сможет пронести в самолет, должна весить не менее пяти килограммов.



Помимо этого пассажир также сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или детскую коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, а также лекарственные препараты.



При этом вес и габариты рюкзака Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.



Кроме того, ведомство предлагает теперь при регистрации на рейс и/или посадке в салон взвешивать ручную кладь пассажира по требованию перевозчика.