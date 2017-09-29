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Назначен новый гендиректор «Вим-Авиа»
Новым генеральным директором авиационной компании «Вим-Авиа» назначен Александр Бурдин, который ранее занимал эту же должность в «Трансаэро».
В отношении экс-гендиректора «Вим-Авиа» Александра Кочнева возбуждено уголовное дело, передают «Известия».
Напомним, что авиакомпания задерживала зарплаты своим сотрудникам, а в данный момент несколько тысяч пассажиров «Вим-Авиа» не могут вылететь из-за границы.
Ранее стало известно, что совладелец компании Рашид Мурсекаев покинул Российскую Федерацию.
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