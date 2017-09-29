Назначен новый гендиректор «Вим-Авиа»

Новым генеральным директором авиационной компании «Вим-Авиа» назначен Александр Бурдин , который ранее занимал эту же должность в «Трансаэро»

Напомним, что авиакомпания задерживала зарплаты своим сотрудникам, а в данный момент несколько тысяч пассажиров «Вим-Авиа» не могут вылететь из-за границы.