Минфин дал долгосрочный прогноз по рублю и доллару

Средний курс доллара в 2017-2020 годах составит 64,8 рубля. С таким прогнозом выступили в министерстве финансов России. Об этом сообщает интернет-портал «Banki.ru».



В 2021-2025 году средний номинальный курс доллара, согласно прогнозу, будет равен 71,5 рубля, в 2026-2030 годах — 77,1 рубля.

По данным аналитиков ведомства, в 2021-2035 годах темпы роста ВВП будут находиться в районе 2,3-2,4%. Консервативный сценарий предусматривает средний номинальный курс доллара в 2017-2020 годах на уровне 68,4 рубля, в 2031-2035 — 84,2 рубля. Темпы роста ВВП к 2031-2035 годам составят 1,5%.