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Минфин предложил снизить беспошлинный порог для ввоза интернет-покупок до 20 евро
Минфин заложил в бюджет снижение порога беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях с июля 2018 года в 50 раз — с 1 тыс. до 20 евро, следует из проекта среднесрочного федерального бюджета, внесенного в Госдуму. «Понижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами до 20 евро, начиная с 1 июля 2018 года», — цитирует документ РИА «Новости».
Как отмечает «Интерфакс», нововведение, по мнению правительства, может повысить в 2018 году доходы бюджета на 30 млрд рублей.
Отмечается, что полномочиями таможенного представителя физлиц в отношении ввозимых товаров планируется наделить «Почту России».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что кабмин внес в нижнюю палату российского парламента проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.
До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство одобрило проект бюджета России на период 2018-2020 годы.
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