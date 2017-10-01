Зарплаты в России растут быстрее инфляции

Российские компании повышают зарплаты своим сотрудникам. Об этой говорят результаты исследования EY. Всего было опрошено более 200 компаний, которые предоставили данные по более чем 700 предприятиям.



Почти 80% организаций с мая 2016 года по апрель 2017 года повысили зарплаты сотрудникам, причем в среднем — на 7,2%, что превышает прогноз по инфляции текущего года. Впрочем, в предыдущие самые тяжелые годы зарплаты так не повышались. Так что по сравнению с докризисными временами, до падения рубля и скачка доллара, говорить о росте зарплат все-таки не приходится. О результатах исследования рассказывает старший консультант EY Дарина Соколова.



Дарина Соколова старший консультант EY: «Мы наблюдаем позитивную тенденцию на российском рынке труда. В этом году большинство компаний — порядка 80% — пересмотрели заработные платы и увеличили их в среднем на 7,2%, это выше официального уровня инфляции, говорит о том, что реальные доходы сотрудников растут. Традиционно компании из года в год изменяют заработные платы чуть выше, чем уровень инфляции, и как бы компенсируют рост инфляции. Но если посмотреть в 2016 году, то компании не стремились компенсировать падение 2015 года, когда у нас рост инфляции значительно превысил те запланированные уровни пересмотра заработных плат, которые были у компаний. Компании в последние годы так и не компенсировали тот существенный разрыв инфляции и заработных плат».



59% компаний не планируют изменять численность персонала в этом году. Работодатели стараются делать ставку на сохранение существующих ресурсов, также говорится в исследовании.