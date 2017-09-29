Глава МВФ объяснила, какие страны могут отказаться от долларов

«В некоторые из таких стран может возрасти использование виртуальной валюты. Назовем это «Дедолларизация 2.0. […] Лучшим ответом со стороны центральных банков будет продолжение ведения эффективной денежно-кредитной политики, открытость для новых идей и новых требований по мере развития экономики», — заявила Лагард.



С таким заявлением Лагард выступила во время конференции, посвящённой 20-летию независимости Банка Англии. Своё заявление глава МВФ сделала на фоне запретов Южной Кореи и Китая на продажу токенов.