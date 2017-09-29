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Глава МВФ объяснила, какие страны могут отказаться от долларов
Мировые центральные банки не должны игнорировать развивающиеся криптовалюты, так как они могут заместить доллар в странах со слабой экономикой. С таким заявлением выступила Кристин Лагард. Слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) передаёт газета «Коммерсант».
«В некоторые из таких стран может возрасти использование виртуальной валюты. Назовем это «Дедолларизация 2.0. […] Лучшим ответом со стороны центральных банков будет продолжение ведения эффективной денежно-кредитной политики, открытость для новых идей и новых требований по мере развития экономики», — заявила Лагард.
С таким заявлением Лагард выступила во время конференции, посвящённой 20-летию независимости Банка Англии. Своё заявление глава МВФ сделала на фоне запретов Южной Кореи и Китая на продажу токенов.
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