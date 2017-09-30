Минфин Украины не будет больше ждать помощи от МВФ

Украина в будущем не должна рассчитывать на финансовую помощь МВФ, экономику необходимо стабилизировать с помощью реформ, заявил министр финансов Александр Данилюк.



По его словам, финансовые средства МВФ тоже нужно возвращать. Без реформирования экономики в страну не пойдут рыночные инвесторы.



Миссия МВФ должна была прибыть в Киев во второй половине сентября для обсуждения очередного транша кредита. Однако визит был отложен из-за задержек с принятием пенсионной реформы. В течение четырех лет фонд обещает выделить Киеву 17,5 миллиарда долларов