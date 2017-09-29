Дуров заявил о готовности закрыть Telegram в России и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя требования руководства России и Ирана, заявил о готовности прекратить бизнес в странах, которые оказывают давление на компанию. «Нас не беспокоит то, что в некоторых странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать и личные, и деловые контакты с такими государствами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», — написал Дуров в своем Telegram-канале.





В среду стало известно, что ФСБ составила протокол на Telegram о нарушении «закона Яровой», а Тегеран завел уголовное дело в отношении Дурова из-за популярности его мессенджера среди членов группировки ИГ.



При этом министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что если Telegram откажется действовать в соответствии с российскими законами, клиент может быть заблокирован на территории России.

Эксперты также сообщили газете ВЗГЛЯД, что неуступчивость руководства Telegram может привести к запрету мессенджера в России.