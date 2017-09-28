Владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы сбежали из России, скрываясь от уголовного преследования по делу о хищении средств пассажиров, подтвердил Следственный комитет РФ . Уже задержаны генеральный директор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Между тем, за границей остается свыше 30 тыс. туристов с билетами на чартеры «ВИМ-Авиа».



Владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну, чтобы скрыться от уголовного преследования. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить место их нахождения.

В Следственном комитете добавили, что сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ задержали гендиректора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров.



В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, следствие также будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.



Официальный представитель СК отметила, что компания оказывает содействие следственным органам, при этом «ВИМ-Авиа» продолжает осуществлять перелеты, расследование не отражается на безопасности полетов.





Адвокат Кочнева Михаил Воронин заявил, что гендиректор авиакомпании «ВИМ-Авиа» назвал обвинение по делу о хищении денежных средств клиентов абсурдным.



«Пока он не давал показаний, просто физически не мог — со вчерашнего вечера он находится в СК. С линией защиты он определится позже, но обвинение стало для него полной неожиданностью и он считает его абсурдным», — рассказал он агентству РИА «Новости» Воронин.

По его словам, Кочнева вечером в среду допрашивали как свидетеля, затем ночью «были различные следственные действия». «Начались обыски в авиакомпании по различным адресам, а в девять утра Кочнев был задержан», — заявил Воронин (цитата по RT).



«Следователь объявила о том, что Кочнев задерживается по довольно странному основанию, что лицо застигнуто при совершении преступления. То есть такое основание в Уголовно-процессуальном кодексе действительно есть, но непонятно, как человек, который десять часов находился в СК, мог быть застигнут при совершении преступления», — добавил адвокат.





Главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева также отрицает факт хищений в авиакомпании. Об этом Business FM заявила ее адвокат Екатерина Павловская. Отвечая на вопрос о том, отрицает ли ее подзащитная хищения, она сказала: «На сегодняшний момент да». При этом Павловская отметила, что официальное обвинение ее клиентке пока не предъявлено, она находится в статусе подозреваемой.



Проблемы с вылетами рейсов «ВИМ-Авиа» начались 23 сентября из-за долгов компании за топливо. 25 сентября задержки рейсов составляли уже более суток. В тот же день представители Росавиации объявили о полном прекращении полетов чартерных рейсов авиакомпании.

В ведомстве пояснили, что у перевозчика нет средств для продолжения деятельности. По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, авиакомпания задолжала порядка 7 млрд рублей шести банкам.



Позднее появилось заявление «ВИМ-Авиа», в котором компания признает проблемы. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании „ВИМ-Авиа“ сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах», — говорилось в сообщении «ВИМ-Авиа», опубликованном на официальной странице во «ВКонтакте». Затем перевозчик объявил, что попросил госгарантии на закупку топлива.





Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что «ВИМ-Авиа» продала более 196 тыс. билетов. При этом более 38 тыс. туристов находилось за границей, а 1,5 тыс. человек не могут отправиться к месту назначения внутри страны.



28 сентября Министерство транспорта РФ приняло решение о том, что авиакомпания продолжит осуществлять перевозку пассажиров вплоть до 15 октября. Министр транспорта России Максим Соколов пояснил, что достиг договоренностей с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа».

«В режиме онлайн министром достигнуты принципиальные договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



В авиакомпании подтвердили, что работа коллектива «ВИМ-Авиа» работает в штатном режиме. «Делаем все для организации вывозных рейсов», — заверили в авиакомпании.



Позднее глава Минтранспорта России Максим Соколов призвал в первую очередь обеспечить вывоз всех туристов «ВИМ-Авиа».



«Открывая работу штаба, Соколов обозначил приоритетные задачи, на которых необходимо сосредоточиться. В первую очередь, необходимо вывезти всех туристов — пассажиров «ВИМ-Авиа», чей отдых подошел к завершению, и наступила дата вылета», — сказано в заявлении ведомства.



По последним данным Ростуризма, за три дня туроператоры вернули в Россию 8,7 тысяч туристов клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа».



«По состоянию на 28 сентября 2017 года общее число находящихся за рубежом отдыхающих, имеющих на руках обратные билеты на рейсы данного авиаперевозчика, сократилось с 39,3 тыс. человек до 30,6 тыс. человек», — говорится в сообщении Ростуризма.



«Туроператорское сообщество проявило высокую социальную ответственность и заботу о потребителях. Несмотря на дополнительные издержки, которые приходится нести туроператорам, ранее уже оплатившим в полном объеме авиакомпании «ВИМ-Авиа» обратные билеты, они изыскивают возможности для скорейшего возвращения своих туристов и поддерживают их в период ожидания вылета, обеспечивая им за свой счет проживание и питание», — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.