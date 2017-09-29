Потеряет ли Украина поддержку МВФ?

Украина разместила еврооблигации сроком погашения 15 лет на сумму $3 млрд Для Киева это важное событие, но есть риски того, что теперь Украина потеряет финансирование некоторых международных кредиторов.



Вновь обретенная уверенность инвесторов в Украине опиралась на реформы в энергетическом секторе и других областях, а также на дерегулирование и приватизацию. Доходы от еврооблигаций под 7,755% будут использованы для пополнения государственного бюджета и, что более важно, выкупа еврооблигаций под 7,75% на сумму $1,6 млрд со сроком погашения в 2019-2020 гг., отметило Министерство финансов Украины.



Это умный шаг со стороны Киева ослабит давление на государственные финансы в 2018-2019 гг., когда будут начисляться платежи по внешнему долгу. Это первый независимый выход на рынок долговых обязательств в стране с апреля 2013 г., когда Украина разместила еврооблигации под 7,5% на сумму $1,25 млрд сроком на десять лет. После этого экономический крах и война поставили Украину в зависимость от суверенных кредиторов и финансовых институтов.



Украина заимствовала $3 млрд у России в конце 2013 г., но два года спустя не выполнила обязательства по долгам. В 2015 г. Украина реструктурировала еврооблигации на сумму $15 млрд с помощью МВФ . В 2014-2016 гг. Украина разместила еврооблигации, гарантированные правительством США, на общую сумму $3 млрд

Теперь риск заключается в том, что после успешной операции с долгами и на второй год экономического роста Киев отложит или даже остановит некоторые реформы, больше не испытывая в них потребности. Главная проблема Украины заключается в том, что, за редким исключением, ее правители, как и их предшественники, в основном не желали проводить реформы, руководствуясь исключительно собственными интересами и опасаясь институтов западного стиля.



Это касается и президента Порошенко, который, по сути, является постсоветским олигархом. Руководство Украины должно было серьезно отнестись к реформам в 2014-2016 гг. под давлением таких кредиторов, как США, Евросоюз и МВФ; в противном случае Украина, опустошенная войной, проводимой Москвой, и ослабленная крахом ВВП, не смогла бы свести концы с концами.







Первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон предупредил в недавнем интервью, что, несмотря на экономическую стабилизацию, Украина может вернуться на те позиции, на которых она была три года назад. Он пояснил, что МВФ больше не станет выдавать кредиты, если Украина не одобрит пенсионные и земельные реформы, а также не возобновит приватизацию.

Липтон предупредил о том, что фискальная стабильность может быть подорвана, учитывая, что заработная плата растет быстрее, чем инфляция. Еще одна важная проблема — неспособность Киева создать специальный антикоррупционный суд. Вопрос о повсеместной коррупции остается актуальным, несмотря на работу Национального бюро по борьбе с коррупцией.



По словам Порошенко, требуется несколько лет для создания антикоррупционного суда. В то же время он утверждал, что Украине это не нужно, заявив, что подобные суды созданы только в ряде слаборазвитых стран.



Вместо этого он объявил, что к октябрю в судах Украины будут созданы специальные антикоррупционные палаты. Однако оппоненты Порошенко говорят, что создание антикоррупционных палат бессмысленно. Украинские судьи заведомо коррумпированы, и такие палаты не смогут оставаться независимыми от политиков и олигархов. Они утверждают, что Порошенко несколько месяцев препятствует созданию независимого антикоррупционного суда, несмотря на обещания МВФ в начале этого года о том, что он будет создан в ближайшее время.





Центробанк Украины по-прежнему надеется получить от МВФ $2 млрд до конца этого года. Страна уже получила четыре транша МВФ на сумму $17,5 млрд в рамках расширенного финансирования. Но если Киев откажется от своих обещаний, он рискует потерять доступ к оставшимся $9 млрд Более того, Киев сам загоняет себя в яму проблем. Украина пытается добиться от своих кредиторов более выгодных условий, так как стремится укрепить бюджет. Киев также планирует привлечь Всемирный банк для получения $1 млрд

На прошлой неделе заместитель министра финансов Юрий Буца отметил, что переговоры со Всемирный банком ведутся, но финальная сумма может оказаться меньше.



При этом украинская сторона признается, что получать деньги от международных финансовых учреждений заметно дешевле, чем выходить на рынок.



И это неудивительно, ведь доходность 3-летних еврооблигаций Украины сейчас составляет более 15%. Это меньше 17% год назад, но все же слишком дорого.





При этом Минфин Украины намерен уделить особое внимание заимствованиям на внутреннем рынке. Это весьма сомнительная инициатива, так как ресурсы внутреннего рынка страны очень сильно ограничены.

Министерство финансов хочет получить транш в размере 600 млн евро (от Европейского союза или "нужно будет заменить его чем-то другим и заимствовать по более высокой цене").



Правительство выполнило только две трети условий, необходимых для выплат ЕС, и ключевым вопросом является отмена эмбарго на экспорт древесины.



Министерство также хочет отказаться от продажи внутренних облигаций, выраженных в иностранной валюте: «Мы хотим больше не предлагать этот инструмент в больших масштабах, потому что мы хотим разработать инструменты, деноминированные в гривнах».



При всех этих «наполеоновских» планах в Киеве признают, что вторичного рынка облигаций практически нет, и даже в Минфине не знают, сколько стоят их бонды на вторичном рынке. Заставить первичных дилеров быть более активным будет сложно, особенно в том случае, если инструменты будут деноминированы в проблемной гривне. Хотя сейчас она стабилизировалась, но риски остаются слишком высокие. Правительство, конечно, не хочет платить дополнительно при ее новой девальвации, но и инвесторы вряд ли будут обращать внимание на такой рисковый инструмент, или же доходность должна компенсировать эти риски.



В 2018 году правительство планирует заимствовать 215 млрд гривен ($8 млрд) на внутреннем и внешнем рынках; программа МВФ предусматривает привлечение на международном уровне $2 млрд





Ужесточение ситуации в Киеве может заставить другие международные финансовые институты пересмотреть свои обязательства. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в своем недавнем визите в Киев выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса в приватизации и реформах государственных компаний.

И, по достоинству оценив прогресс в банковском и энергетическом секторах, Чакрабарти сказал, что коррупция стала «единственным препятствием» для инвестиций в Украину.





Недавний повторный запуск приватизации действительно оказался довольно скромным. Украина продала только 5 из 8 миноритарных пакетов региональных энергетических компаний, выставленных на аукцион. Что касается государственных компаний, Чакрабарти, скорее всего, имел в виду крупнейшие из них, в частности, нефтегазового бегемота «Нафтогаз Украины» . Прошлой весной он предупредил Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не проводить реформы «Нафтогаза». Но с тех пор все независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» подали в отставку в знак протеста против политического вмешательства и отсутствия у правительства поддержки реформы корпоративного управления. Гендиректор «Нафтогаза» Андрий Коболев предупредил, что «Нафтогаз» теперь может не получить кредит в размере $800 млн от ЕБРР и Всемирного банка.

Не желая реформировать страну, правящая элита в Киеве рискует потерять западную финансовую поддержку в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, намеченных на 2019 год.

