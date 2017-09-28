Куриные американские окорочка (так называемые «ножки Буша») попробовали вернуться в Россию, но были остановлены Россельхознадзором . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

"Партия американских куриных окорочков общим весом 420 тонн, следовавшая транзитом в Казахстан, была задержана на железнодорожной станции «Смоленск-Сортировочная». Продукция произведена в США предприятием Equity Group", — уточнили в ведомстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что груз следовал транзитом в Казахстан, что запрещено правилами, действующими на территории Таможенного союза.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не впустил в Россию более 100 тонн белорусских продуктов.