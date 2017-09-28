Фонд помощи авиапассажирам учтут в цене билета



Глава Росавиации Александр Нерадько предложил создать страховой фонд для авиапассажиров и наполнять его отчислениями с билетов.

Он отметил, что такое страхование от рисков несостоятельности авиаперевозчиков действует в европейских странах.



По его мнению, после создания фонда невозможно будет повторения ситуации "ВИМ-Авиа", о проблемах которой стало известно только после того, когда тысячи людей застряли в аэропортах в РФ и за рубежом.



И пока выясняли масштабы проблемы и поиски денег на спасение пассажиров, количество пострадавших людей выросло в десятки раз.



По данным Ростуризма, 39 тыс. российских граждан не могут вернуться домой из-за границы, поскольку рейсы "ВИМ-Авиа" отменены.



По данным Росавиации, в общей сложности авиакомпания продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.



"В нашем случае представляется, что этот вид должен быть обязательный, обязательное страхование. Учитывая, что в этом году мы впервые, наверное, перевезем более 100 млн пассажиров, то хотя бы 10 руб., отчисляемые по одному билету, приведут в общей сложности к страховому резерву около 1 млрд рублей, что будет вполне достаточно в случае прекращения операционной деятельности крупного перевозчика", — отметил Нерадько.



Дата рассмотрения иска с требованием вернуть долг в 88,3 млн руб. пока не назначена.



Накануне начались аресты самолетов авиакомпании за долги — в Труции, России, Бельгии.



"ВИМ-Авиа" из топ-10 российских авиакомпаний, перевозившая свыше 2 млн пассажиров ежегодно, 25 сентября объявила о приостановке работы.



В Росавиации отметили, что у "ВИМ-Авиа" нет ресурсов для продолжения операционной деятельности, поэтому прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах Российской Федерации и иностранных государств.



Через 2 дня в Росавиации заявили, что согласовано решение о выделении около 200 млн руб. из федерального бюджета со следующего года для компенсации авиакомпаниям, которые возьмут на себя часть обязательств "ВИМ-Авиа", затем было обещано увеличение суммы помощи до 500 млн руб.



Затраты для перевозки всех застрявших в аэропортах людей, купивших билеты "ВИМ-Авиа", оцениваются самой авиакомпанией в 840 млн руб.



Средства, направленные из внебюджетных источников в "ВИМ-Авиа" для чартерных перевозок пассажиров в Россию, пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание.





Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.