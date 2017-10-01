Кудрин призвал не инвестировать в криптовалюты

Россия, по словам Кудрина, еще не готова к продаже этих финансовых инструментов, поскольку нет возможности защитить участников рынка, сказано в сообщении.



Предсказать развитие ситуации с шестью тысячами различных криптовалют, которые уже созданы на сегодняшний день, практически невозможно. Все, кто инвестируют в них сегодня, считает Кудрин, делают это исключительно на свой страх и риск.



В Госдуме предлагают ввести российские аналоги иностранных терминов «майнинг» и «блокчейн». «Заморские» названия, по мнению депутатов, не понятны большинству россиян и нуждаются в замене. «360» узнал у лингвистов, на какие русские слова можно заменить иностранные заимствования, а также проанализировал перспективы введения новых слов.