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По секрету: худший вариант - тотальная ядерная война
Фото: public domain
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
«Цивилизация с нуля»
Мир на пороге ядерной войны. На протяжении второй половины XX века это было его нормальным состоянием. Сейчас тучи опять сгущаются.
У государства нет денег
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на грани банкротства. Её долги превышают 660 млн рублей, в аэропортах застряло около 140 000 пассажиров. Со времён краха «Трансаэро» это самое большое потрясение для российского авиарынка.
Грустное Бали
Каждый офисный работник, наверно, хоть раз мечтал всё бросить, поселиться в бунгало под пальмами и сёрфить днями и ночами.
«России нужна катастрофа»
В начале 2000-х, когда к нам пришли большие нефтяные деньги, казалось, что к 2015 году Россия станет цивилизованной страной.
«Вообще-то я думал валить»
Вообще-то я собирался валить. Но жизнь повернулась иначе
Как справиться с боссом?
У миллениалов и следующих за ними представителей поколения Y есть общее название — поколение «Я».
Как выжить в России
Здорово, братва! Придумали своё дело? И что, идея есть и всё готово? Спешу вас расстроить. Скорее всего, оно, дело это, не взлетит.
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