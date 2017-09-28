РБК сообщил о дефиците валюты у российских банков



Банки заняли у Банка Росии по сделкам валютного свопа максимальный за всю историю существования этого инструмента (с 2014 г.) объем средств — $1,5 млрд, сообщил сайт ЦБ 26 сентября. Это свидетельствует о значительном росте дефицита валюты у некоторых участников рынка, считают аналитики Райффайзенбанка , на которых ссылается РБК. Денис Порывай из Райффайзенбанка сообщил, что «сейчас запас валюты у банков равен нулю», и объяснил, что такова оценка объема высоколиквидных валютных активов банков за вычетом остатков на расчетных счетах.

Сергей Романчук.

Рост спроса означает, что из России есть отток валюты и что свободные остатки, которые содержатся на корреспондентских счетах банков, уменьшаются или становятся недостаточными для удовлетворения требований клиентов по платежам, объяснил РБК начальник операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка



ЦБ временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям «валютный своп» до $1,5 млрд, заявил РБК представитель пресс-службы регулятора. «Часть факторов, оказывавших некоторое негативное влияние на валютную ликвидность в августе, продолжает действовать и сейчас, приводя к локальному спросу на валюту на рынке свопов. Банк России по-прежнему рассматривает эту тенденцию как временное явление, тем не менее для предотвращения чрезмерного снижения вмененных рублевых ставок по свопам и их возможного влияния на динамику ставок межбанковского рынка Банк России временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям USD/RUB sell/buy overnight до $1,5 млрд», — сказал он.

По словам Порывая, сокращение запасов валюты наблюдалось с весны 2017 г. Запас валютной ликвидности у банков, сформированный в начале года на фоне низкого импорта и в отсутствие дивидендных выплат, постепенно исчерпывался. Основной причиной усиления оттока в последнем квартале Порывай считает высокий объем выплат по внешним долгам.





Романчук добавил, что банки в августе обращались к валютным конверсионным операциям, в том числе из-за сделки «Роснефти» по покупке у индийской Essar доли в НПЗ Essar Oil — второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии. «Роснефти» должно было отойти 49% НПЗ. Пресс-служба «Роснефти» сообщала, что общая стоимость приобретения составит $12,9 млрд

Турбулентность в банковском секторе России связана и с санацией « ФК Открытие » и Бинбанка , цитирует РБК комментарий старшего экономиста департамента стратегической торговли Danske Bank Владимира Миклашевского . Учитывая размеры задолженности перед ЦБ, вероятно, спрос на валюту поступает от крупных участников рынка, добавляет главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев . В Danske Bank считают, что именно у «ФК Открытие» и Бинбанка может возникнуть значительная потребность в валютном фондировании, что может привести к непредсказуемым движениям на рынке.