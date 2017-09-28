Alibaba сегодня запускает в России новую торговую интернет-площадку

Китайский интернет-гигант Alibaba выводит на российский рынок новую торговую интернет-площадку Tmall, которая сейчас уже работает в Китае. Сервис заработает в тестовом режиме 28 сентября, сообщили источники ТАСС на рынке российской электронной коммерции.

Полноценный запуск платформы запланирован на середину октября, говорят собеседники ТАСС.

«В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая», — отметил источник, знакомый с планами компании.

По его данным, в России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов. При этом поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов (кроссбордер), как это происходит у AliExpress, отметил один из российских партнеров группы в России.

Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил ТАСС, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд. Он пояснил, что российская площадка Tmall выросла из менее масштабного проекта «Молл».

«Мы начали локализацию AliExpress в России два года назад, запустив маркетплейс «Молл» внутри нашей площадки. Апгрейд площадки до Tmall означает еще улучшение качества обслуживания за счет более тщательного отбора товаров и единого складского и логистического решения, которое базируется на курьерской доставке и доставке в постаматы и пункты выдачи», — сказал Завадский, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ресурс «Молл» сотрудничал только с представителями российского малого и среднего бизнеса, пояснил источник. Tmall, по его данным, будет работать и с крупным бизнесом. На площадке будет продаваться электроника и бытовая техника, одежда и детские товары, и другие товары российских и международных брендов, а также популярных в России китайских торговых марок, отметил собеседник ТАСС.

До этого Tmall работал только для китайской аудитории, но, несмотря на это, платформа занимает 14-е место в мире среди наиболее посещаемых сайтов (по данным сервиса статистики посещаемости интернет-ресурсов Alexa Internet, «дочка» Amazon). В Tmall зарегистрировано более 14 тыс. брендов со всего мира.

Год назад на платформе открылся российский торговый павильон, который открывался при участии Российского экспортного центра (РЭЦ). По данным Alibaba Grouop, по итогам I полугодия 2017 года Россия вошла в тройку стран по объему заказов на AliExpress.