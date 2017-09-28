Россияне недоспали на 2,3 трлн рублей

Аналитики НАФИ заявили, что больше половины работающих россиян (51%) не высыпаются в будние дни. В среднем они не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю, передают " Известия "

Основной причиной недосыпа стали попытки уделить досугу большее количество времени. Так 37% респондентов назвали затянувшиеся за полночь просмотр телевизора, чтение книг или игры причиной недосыпа.

Тех, кто не высыпается из-за задержек на работе оказалось 30%. Отмечается, что этот показатель уменьшился на 6% по сравнению с 2016 годом.

"Переработки и желание поздним вечером наверстать упущенное для отдыха время заметно сказываются на эффективности труда работника на следующий день. Это ставит под сомнение качество полученного дополнительного "продукта" для работодателя от затянувшегося рабочего дня", — рассказала руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова

Респонденты оценивают свою работоспособность на 80% процентов. С учетом этих цифр аналитики НАФИ подсчитали, что "переплаты невыспавшимся сотрудникам составили 190 млрд рублей в месяц по всей России", что в год составляет почти 2,3 трлн рублей.