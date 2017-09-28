ФНС выставила счет Сбербанку



Банки могут обязать взыскивать с личных счетов предпринимателей задолженность по налогам. Именно об этом в суде спорит Сбербанк налоговой службой (ФНС), которая обвинила кредитную организацию в недобросовестном поведении. Банкиры считают, что не должны выполнять функции налоговиков в отношении своих клиентов, однако опасаются негативных последствий данного судебного прецедента.

На днях была обнародована результативная часть определения экономической коллегии Верховного суда по спору ФНС со Сбербанком, в котором рассматривался вопрос об обязанности банка списывать налоговые долги индивидуального предпринимателя с его личных счетов. Суть спора — в том, что одному из клиентов банка после выездной налоговой проверки доначислили 12 млн руб. налогов, 2,2 млн пени и 1,5 млн руб. штрафов. В результате этого налоговая служба решила принудительно взыскать эти средства с его предпринимательского счета. Однако Сбербанк не посчитал нужным исполнить это взыскание в бюджет, хотя у клиента был личный счет в банке со значительными оборотами (120 млн руб.). При этом Сбербанк считал возможным списывать с этого счета платежи в счет погашения коммерческого кредита. ФНС посчитала, что Сбербанк действовал недобросовестно, «скрыв от судебного пристава-исполнителя источник, за счет которого могли быть исполнены фискальные обязательства», отмечается в деле. Налоговая служба потребовала признать операции банка недействительными на основании ст. 10 ГК РФ («Пределы осуществления гражданских прав») и взыскать со Сбербанка в конкурсную массу 3,9 млн руб. (спор рассматривался в рамках банкротного дела клиента).



Суды трех инстанций в споре встали на сторону Сбербанка, аргументируя тем, что спорные сделки совершены более чем за два года до банкротства ИП, признаков неплатежеспособности предпринимателя не было. Нарушения очередности платежей, о которой также говорили налоговики, суды также не увидели, тем более что она «применяется по каждому счету в отдельности». Однако судья Верховного суда, передавая дело в экономколлегию ВС, отметил, что доводы ФНС о злоупотреблении правом со стороны банка и предпринимателя заслуживают внимания. Также он отметил, что своевременное информирование банком пристава-исполнителя обо всех счетах клиента в банке исключило бы списание спорных платежей. И в итоге решения нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.



При этом каждая из сторон ссылается на изъяны действовавшего тогда законодательства. «На момент совершения оспариваемых ФНС платежей в 2011–2012 годах законодательство не обязывало банк сообщать о наличии счетов индивидуального предпринимателя, открытых на имя физического лица. Банк действовал в рамках действовавшего законодательства», — отметили в Сбербанке. ФНС, в свою очередь, также объяснила невозможность на момент возникновения предмета спора выставить инкассовые поручения на все счета предпринимателя в банке, так как действовавшие в то время нормы НК не возлагали на банки обязанности сообщать в ИФНС о нерасчетных счетах. Впрочем, в Сбербанке считают, что точка в споре еще не поставлена, и предупреждают, что выводы в мотивировочной части определения «могут и не соответствовать интересам ФНС». Но ФНС готова оценивать перспективы дальнейшего рассмотрения дела и его прецедентный характер в отношениях с банками только после опубликования полного теста судебного акта.



Данный спор важен для участников рынка, так как подобные ситуации весьма распространены. «Для нас важно, с какой формулировкой вынесено решение о приостановлении операций или о взыскании средств, — отмечает глава юридического департамента банка из топ-50. — Если ИФНС укажет „по данному и иным счетам“, то банк должен заморозить средства на всех счетах, если же только на одном счете — банк не вправе самостоятельно принимать решение и производить списание или же производить блокировку средств на другом счете, как и не должен по собственной инициативе информировать ИФНС о наличии других счетов, на которых есть деньги». Налоговый юрист, партнер Taxology Алексей Артюх отмечает, что «данный спор станет важным судебным прецедентом как по спорам, относящимся к более ранним периодам, так и к взаимоотношениям, регулирующимся действующим законодательством».