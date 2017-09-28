Российские пенсионеры стали чемпионами ипотеки



Россияне устали экономить и снова начали тратить деньги. Особенно возросла потребительская активность с наступлением лета. При этом реальные доходы населения продолжают снижаться, а свои возросшие расходы граждане финансируют за счет кредитов. К такому выводы пришли специалисты РАНХиГС

Оборот розничной торговли растет со второго квартала 2017 года, в том числе, за счет роста потребительского кредитования, говорится в мониторинге института. В целом за январь-июль розничная торговля почти стабилизировалась, хотя спад продолжался в 48 регионах.



Оптимизм или безысходность?



В самом РАНХиГС причину оптимизма видят в изменении информационного фона и сокращении потока плохих новостей. Уровень тревоги в обществе снижается и восстанавливается склонность к потреблению. Вместо военных сводок с голубых экранов звучат рассуждения высокопоставленных чиновников о выходе из кризиса, и доверчивые граждане влезают в долги в надежде, что пропагандируемое улучшение экономической ситуации вот-вот благотворно отразится и на их собственном материальном положении.





Срабатывает и эффект отложенного спроса. Все-таки в условиях затягивания поясов страна живет уже три года, и некоторая стабилизация положения, замедление роста цен стимулируют дополнительные траты. Сами банки и магазины этому всячески способствуют, например, активно продвигая карты рассрочки, о которых «Ридус» уже писал.

«Вполне вероятно, мы какое-то дно нащупали, и от этого эффекта низкой базы ни то, чтобы оттолкнулись, а, скорее, подпрыгнули. Но это все абсолютно неустойчиво», — предупреждает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.



Не исключено также, что в долговую кабалу россияне влезают вовсе не из-за обманчивых надежд, а от безысходности. Денежных поступлений катастрофически не хватает даже на текущие расходы. Именно на них уходит значительная доля займов.



«Если попытаться проанализировать, на что люди тратят эти кредиты, не исключено, что ситуация, особенно по некоторым микрокредитам, будет печальная», — отмечает эксперт.



По данным Росстата, в августе реальные располагаемые доходы россиян продолжили снижение, почти непрерывное с октября 2014 года. За последний летний месяц они упали на 0,3%, а с начала года — на 1,2%.



Ипотека для пенсионеров



Не только потребительские кредиты демонстрируют оптимизм. Погоду на долговом рынке сегодня делает ипотека. При этом даже пенсионеры приобретают недвижимость с помощью займов. По данным Объединенного кредитного бюро, за первые семь месяцев текущего года людям старше 60 лет было выдано на 29% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2016 года, а в денежном выражении — на 42%.



Возникает вопрос: кто эти люди, и почему банки выдают им такие дорогостоящие кредиты? Очевидно, что среднестатистический российский пенсионер с его мизерной пенсией позволить себе такой роскоши не могут. Да и работающим пожилым людям с нормальной зарплатой ипотеку получить сложнее, чем более молодым гражданам с таким же уровнем доходов.



«Тут вопрос в том, каким образом они обеспечивают лояльность банка, — рассуждает Константин Ордов. — На общих условиях такой кредит сроком на 15−20 лет в 60 лет вы никогда не получите, это совершенно точно, даже при условии страхования жизни. Может быть, вы привлекаете его на 5 лет, но тогда какой уровень доходов должен быть? Видимо, это люди, у которых есть свой бизнес или какие-то активы, которыми они готовы рискнуть. Может быть, другие квартиры, которые они готовы в залог предоставить для того, чтобы позаботиться о нормальной жизни своих детей и внуков».



Несмотря на рост числа ипотечных заемщиков в России, их доля в общем населении по-прежнему невелика, а уж процент пожилых людей в этой доле и вовсе минимален. Очевидно, что рекордный рост тут тоже идет от крайне низкой базы. Но почему он начался именно сейчас?



Причин может быть несколько. Во-первых, общая тенденция сокращения процентных ставок повышает доступность ипотечных кредитов. И многие из тех, кто раньше даже не задумывался о приобретении жилья в ипотеку, сейчас все-таки готовы рискнуть. Во-вторых, одновременно с падением ставок падает и цена квартир. В долларовом выражении за два-три года она просела почти вдвое.



Не исключено, что рост ипотеки среди такого нетипового слоя граждан можно интерпретировать и как сигнал ожидания финансовой бури. Если у человека есть внутренняя убежденность в том, что скоро что-то будет не так либо с вкладами, либо с рынком, либо с курсом, либо с чем-то еще, это может быть попыткой пристроить сбережения, успеть потратить деньги, убрать их со счетов банков, которые банкротятся один за другим.



А во что еще можно перевести деньги? Все-таки квартира — вещь фундаментальная. На нее всегда будет спрос, путь даже по меньшей цене.