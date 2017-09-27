Легализация марихуаны озолотит McDonald’s



Число посетителей ресторанов быстрого питания резко увеличилось в тех американских штатах, где была легализована марихуана. Самым популярным рестораном стал McDonald’s. К такому выводу пришли специалисты Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis. Об этом сообщает интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

Число посетителей McDonald’s увеличилось на 43%, второе место в этом списке заняла закусочная Taco Bell (18%), в тройку лидеров вошла сеть Wendy’s (17,8%). Опрос был проведён среди 27 тысяч человек.



Повышенный аппетит — один из эффектов употребления марихуаны. Тетрагидроканнабинол не только улучшает аппетит, но и повышает чувствительность вкусовых рецепторов, из-за чего потребителям каннабиса еда кажется особенно вкусной.



В США 20 штатов разрешают употребление марихуаны по предписанию врача, а за хранение небольших доз каннабиса не предусмотрено уголовное наказание.