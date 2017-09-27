Российские банки столкнулись с дефицитом валюты

В России банки столкнулись с дефицитом валюты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалистов «Райффайзенбанка».



Кредитные организации заняли по валютным свопам с Банка России максимальный объём долларов за всю историю — 1,5 миллиарда. По данным аналитиков, дефицит связан с несколькими факторами, среди которых — высокий объём выплат по внешним долгам и тяжёлое положение финансового сектора.

В сложном положении рынок оказался в связи с оздоровлением «Открытия» и «Бинбанка» . Специалисты предполагают, что в связи со сложившейся ситуацией рубль может подешеветь.

С курсами валют можно ознакомиться на Рамблере.