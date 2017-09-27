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Российские банки столкнулись с дефицитом валюты
В России банки столкнулись с дефицитом валюты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалистов «Райффайзенбанка».
Кредитные организации заняли по валютным свопам с Банка России максимальный объём долларов за всю историю — 1,5 миллиарда. По данным аналитиков, дефицит связан с несколькими факторами, среди которых — высокий объём выплат по внешним долгам и тяжёлое положение финансового сектора.
В сложном положении рынок оказался в связи с оздоровлением «Открытия» и «Бинбанка». Специалисты предполагают, что в связи со сложившейся ситуацией рубль может подешеветь.
С курсами валют можно ознакомиться на Рамблере.
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