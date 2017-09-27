Сумма требований «Нафтогаза» к России по активам в Крыму может вырасти до $8 млрд

К концу 2018 года сумма требований по иску «Нафтогаза» к России из-за активов в Крыму может вырасти до $8 млрд, рассказал коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко

«Решение (по иску) ожидается к концу 2018 года. К тому времени (будет) пять (млрд долларов) плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс еще набежит $1 млрд, то есть будет приблизительно $8 млрд», — цитирует Витренко РИА Новости

21 сентября Витренко на своей странице в Facebook написал, что сумма иска «Нафтогаза» к России по Крыму с учетом процентов оценивается в $7 млрд

«Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз» — ГАО «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» — подали в трибунал, сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, вызванных утратой активов в Крыму на сумму около $5 млрд Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.