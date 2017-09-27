В России могут ввести страховой сбор с каждого авиабилета

Росавиация предложила ввести страховой сбор с каждого авиабилета в размере 10 рублей.

Подобная мера позволит создать резерв на 1 миллиард рублей на случай банкротства авиакомпании. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько во время выступления в Госдуме

Как отметил Нерадько, банкротство «ВИМ-Авиа» вновь сделало актуальным тему создания страхового резерва в сфере авиаперевозок.

Нерадько заявил, что Росавиация выступает за обязательное страхование ответственности авиаперевозчиков за невыполненную перевозку. Также он отметил, что необходимо ввести страхование за гибель пассажиров и перед третьими лицами.