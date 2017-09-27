Путин снял Плохого с поста главного кремлевского борца с коррупцией

Президент России Владимир Путин назначил Олега Плохого первым заместителем министра юстиции, занимаемой должности. Соответствующий указ размещен в среду, 27 сентября, на сайте Кремля.

Плохой был начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции. На эту должность глава государства назначил Андрея Чоботова.

Антикоррупционное управление Кремля было создано в 2013 году. Его начальником сразу стал Плохой.

Олег Плохой родился в декабре 1968 года в Киеве. После прохождения срочной службы работал в органах госбезопасности СССР и России. Окончил Высшую школу КГБ СССР.

Затем стал работать в администрации президента. Занимал там разные должности, в частности, был заместителем начальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров. Заслуженный юрист России.

Андрей Чоботов работал в министерстве обороны при Сергее Иванове, потом был членом военно-промышленной комиссии при правительстве. С 2012 года перешел на работу в секретариат руководителя администрации президента.