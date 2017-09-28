Сбербанк потребовал объяснить происхождение средств



О требовании объяснить происхождение средств сообщил пользователь Facebook Александр Томченко. Он написал, что Сбербанк потребовал от него в письменном виде дать пояснения о всех транзакциях за три месяца. В комментариях автор уточнил, что речь идет о личной карте, а не счете индивидуального предпринимателя.

Пользователь приложил скриншоты SMS. Там говорится, что доступ к системе «Сбербанк Онлайн» приостановлен в рамках исполнения 115-го федерального закона.





Этот федеральный закон — один из основных, на которын ссылаются службы безопасности кредитных организаций и различных государственных органов, когда ограничивают доступ к счету. При том, что банковский вклад защищен в том числе и законом о защите прав потребителей, права эти ущемляются, считает адвокат адвокатского бюро « Сергей Москаленко и партнеры» Сергей Москаленко.

Сергей Москаленко, адвокат адвокатского бюро «Сергей Москаленко и партнеры»

«Этот закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, по сути, нарушает закон о защите прав потребителей, как минимум, и закон о банковской деятельности. Конечно, его права этими ограничениями ущемляют, потому что он теряет возможность оплатить какие-либо услуги, товары, медицинскую помощь, все, что угодно. Или вообще, остается без денег и средств к существованию».





В Сбербанке пояснили Business FM , что не блокируют счета клиентов, но могут ограничить дистанционное обслуживание счета или отказать в совершении операции, если экономический смысл операции неясен. Банки обязаны проводить анализ операций, совершаемых клиентами, по критериям, которые устанавливаются Банком России

В комментариях к посту владелец счета пишет, что часто переводил на эту карту деньги из другого банка, и пользовался переводами с карты на карту. Возможно, эти операции показались банку сомнительными.





Сбор документов и доказательство займут время, но вряд ли владельцу карты удастся оспорить такое решение в суде или компенсировать потери, говорит юрист Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Сергей Емельянов

Сергей Емельянов, юрист Общества защиты прав потребителей (ОЗПП)

«В настоящее время в основном суды встают на сторону банков. Банки занимаются беспределом. Договор на сайте 15 раз изменен, и банки обязывают нас, потребителей. следить за этими изменениями. То есть вы сами обязаны отслеживать на сайте изменения по комиссии, по условиям договора, согласно которым карту могут заблокировать».



Обычно банки настороженно относятся к операциям, которые похожи на обналичивание средств. Например, когда деньги от компании поступают на карту физлица, а затем происходит снятие — и так неоднократно за месяц. Но теперь сомнения вызывают и переводы с карты на карту.



На банки возложена функция проверки граждан и юрлиц на предмет сомнительности их операций, вот банк и требует доказательств. Защититься от таких рисков все сложнее.