ВЭФ: Россия на подъеме, но мир ждет новый кризис



В рейтинге стран по индексу глобальной конкурентоспособности Россия поднялась на 5 строчек по сравнению с прошлым годом и заняла 38-е место среди 137 стран. В общей сложности с 2012 года место России в данном рейтинге выросло на 29 позиций.



Алексей Праздничных , координатор программы по конкурентоспособности в России ВЭФ, партнер Strategy Partners Group, отмечает, что из 12 параметров Россия оказалась в верхней части рейтинга по 8 пунктам: «Размер рынка» (6-е место), «Инфраструктура» (35-е место), «Эффективность рынка труда» (60-е место), «Здоровье и начальное образование» (54-е место), «Макроэкономическая среда» (53-е место), «Высшее образование и профессиональная подготовка» (32-е место), «Технологический уровень» (57-е место), «Инновационный потенциал» (49-е место).

По остальным показателям Россия находится внизу рейтинга: «Конкурентоспособность компаний» (71-е место), «Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е место), «Общественные институты» (83-е место) и «Развитость финансового рынка» (107-е место).





«В сравнении с предыдущим годом относительное положение России упрочилось сразу по нескольким слагаемым. Главной причиной роста в этом году было значительное улучшение макроэкономической ситуации (рост позиций с 91-го до 53-го места), в первую очередь, сокращение инфляции и рост сбережений», — поясняет Алексей Праздничных.



Дополнительными факторами, позволившими России подняться в рейитнге конкурентоспособности, стали ускоренная цифровизация экономики , в частности, рост проникновения интернета и услуг мобильной связи, повышение охвата населения высшим образованием и рост оценки руководителями компаний качества образования, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности компаний. Кроме того, улучшились институциональные факторы, включая восприятие коррупции и эффективность корпоративного управления.

«Ключевыми проблемами для развития бизнеса в России, согласно докладу, стали такие факторы как коррупция и доступность финансирования», — подчеркивает координатор программы ВЭФ.





Стоит отметить, что в этом рейтинге Россия обогнала такие европейские страны, как Португалия (42), Италия (43), Греция (87). Среди стран БРИКС Китай остается самой конкурентоспособной экономикой (27), но Россия оказалась впереди Индии (40), Южной Африки (61) и Бразилии (80).

Первое место девятый год подряд занимает Швейцария, за ней с небольшим отрывом следуют Соединенные Штаты и Сингапур, отмечается в сообщении ВЭФ. Также в первую десятку вошли Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония. Десятое место у Финляндия.



Помимо рейтинга, в отчете ВЭФ по глобальной конкурентоспособности содержатся оценки перспектив развития мировой экономики. И здесь эксперты видят несколько рисков.



По данным отчета, даже через десять лет после мирового кризиса, экономика стран по-прежнему подвержена риску еще одного кризиса и также плохо подготовлена к следующей волне внедрения инноваций и автоматизации.



«Перспективы устойчивого восстановления экономики остаются под угрозой из-за повсеместной неспособности руководителей и лиц, определяющих политику, провести реформы, необходимые для поддержания конкурентоспособности и обеспечения столь необходимого увеличения производительности», — говорится в материалах ВЭФ.



Наибольшее беспокойство у экспертов ВЭФ вызывают три момента. Во-первых, это финансовая система, «показатели „надежности“ которой до сих пор не восстановились после кризиса 2007 года, а в некоторых странах продолжают снижаться». Между тем, именно этот сектор играет важнейшую роль в развитии инвестиций в инновации, связанные с «Четвертой промышленной революцией».



Во-вторых, учитывая грядущее сокращение большого числа рабочих мест в результате «подрывного» эффекта процессов автоматизации и роботизации, критически важное значение будет иметь создание условий, позволяющих выдержать экономический кризис и оказать поддержку работникам в переходный период. При этом экономисты считают, что конкурентоспособность усиливается, а не ослабляется, когда поддерживаемая на определенном уровне гибкость трудовых ресурсов на национальном рынке сочетается с адекватными механизмами защиты прав работников.



Кроме того, данные индекса глобальной конкурентоспособности указывают на то, что причина, зачастую не позволяющая инновациям стимулировать производительность труда, кроется в дисбалансе между уровнем инвестиций в технологии и степенью усилий, направленных на стимулирование их внедрения во всех сферах экономики.





«Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться инновационным потенциалом страны. Таланты будут становиться более важным, чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капитализма в эпоху талантизма», — сказал Клаус Шваб , основатель и исполнительный председатель ВЭФ.

Он уверен, что страны, готовые к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные системы, «станут победителями в конкурентной гонке будущего».