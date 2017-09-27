Доллар снижается против рубля второй месяц

Курс доллара к рублю снижается второй месяц подряд на фоне уверенного роста стоимости нефти за этот период, свидетельствуют данные торгов.





Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в среднесрочной перспективе покупка американской валюты может стать интересной инвестицией.

Доллар с конца июля терял до минимумов сентября (56,78 рубля) около 3 рублей (5%). При этом стоимость нефти выросла за этот период на 13%.



Во вторник доллар стоит уже около 57,7 рубля, то есть отошел вверх от минимумов сентября, хотя нефть остается на пике цены с начала года.



Рубль отвязался от нефти, пора ли покупать доллары



Егор Сусин.

Таким образом, налицо частичная потеря связи курса рубля со стоимостью нефти. То есть черное золото дорожает, а рубль ведет себя при этом достаточно вяло и временами даже снижается, рассуждает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка

В итоге рублевая цена нефти поднялась до максимумов за несколько месяцев — выше уровня 3,3 тысячи рублей за баррель марки Brent. За сентябрь этот показатель поднялся примерно на 15%. Это позитив для бюджета, поскольку налоги на нефтяников исчисляются от рублевой цены энергоресурсов и чем она выше, тем больше поступлений.



"Понятно, что с фундаментальной точки зрения дальнейший рост нефти уже малооправдан, и скоро может начаться коррекция ее цены вниз. При этом, поскольку рубль отвязался от нефти, то и дешеветь вслед за нефтью он будет не очень быстро, однако в среднесрочном плане желающим купить доллары стоит уже задуматься об этом. В конце года ослабление российской валюты пойдет быстрее", — говорит Сусин.





"Пик выплат по внешнему долгу приходится на декабрь (13,9 миллиарда долларов должны погасить корпорации РФ и 4 миллиарда — банки). Это приведет к удорожанию валюты на российском рынке и может способствовать дальнейшему ослаблению рубля", — отмечают аналитики Райффайзенбанка

Впрочем, для любителей поймать (купить) доллары на дне, Анастасия Игнатенко из ГК "Телетрейд" предлагает рискнуть и подождать сползания доллара в район 56,7-56,8 рубля, а затем и углубления коррекции до 56-56,3 рубля, где расположены более значимые уровни поддержки, соответствующие минимальным значениям апреля-июня 2017 года.