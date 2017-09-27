СМИ: Новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки может снизить крепость коктейлей

Новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки может снизить крепость коктейлей с 9 градусов до 7. По информации газеты " Известия ", речь идет о таких популярных коктейлях, как "Отвертка", "Джин-тоник" и другие.

Отмечается, что Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности подготовил проект национального стандарта "Напитки слабоалкогольные".

Авторы считают, что понижение крепости на два градуса не окажет серьезного влияния на деятельность производителей коктейлей.

В новом стандарте также предлагается запретить искусственный подсластитель и ограничить в использовании ортофосфорную кислоту.