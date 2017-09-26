Тиньков отозвал иски к блогерам из «Немагии»

Предприниматель Олег Тиньков и представители Тинькофф банка , в котором он является основным акционером, подали документы об отказе по возбужденным делам в отношении кемеровских блогеров из YouTube-дуэта «Немагия». Об этом «Ленте.ру» рассказали официальные представители Тинькова.

«И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам. После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены», — заявили они.

Ранее о своем намерении прекратить судебные разбирательства Тиньков рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову на канале «Дневник Хача». Он также подчеркивал, что не собирается дожидаться извинений от «Немагии» и не будет ставить никаких условий.

При этом предприниматель отметил, что блогеры оскорбили его супругу, и извиняться перед ней или нет — пусть остается на их совести.

22 сентября Тиньков опубликовал видео, в котором объяснил, что решил подать в суд на блогеров из «Немагии» из-за оскорблений в адрес его супруги. В ролике, который стал причиной иска, участники дуэта спародировали Тинькова и его жену, а также обвинили бизнесмена во лжи.