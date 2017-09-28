Правительство увеличивает секретные расходы в бюджете 2017 года

Министерство финансов второй раз вносит поправки в федеральный бюджет этого года (первый раз бюджет правился минувшим летом), сообщает РБК. В среду, 27 сентября, ведомство опубликовало законопроект об уточнении параметров бюджета на 2017 год: из самого важного — инфляция на конец года составит лишь 3,2% (а не 3,8%), доходы подрастут на 41,5 млрд руб. по сравнению с текущей версией бюджета, а расходы увеличиваются на 125,7 млрд В результате прогнозный дефицит бюджета возрастает на 84 млрд руб., до 2 трлн, или 2,2% ВВП.

Изменения в расходах не драматические и легко прогнозировались по текущим кассовым планам Минфина — показателям сводной бюджетной росписи на 1 сентября. Но обращает на себя внимание традиционное увеличение уровня секретности в бюджете ближе к концу года: в открытой части расходы сокращаются на 58,5 млрд руб., до 13,61 трлн руб., а закрытая часть увеличивается на 184,3 млрд руб. Таким образом, исходя из общего уровня расходов в 16,72 трлн руб. доля секретных ассигнований в бюджете возрастет до 18,6% по сравнению с 17,7% по итогам летних поправок и 17% в изначальном законе о бюджете на 2017 год.