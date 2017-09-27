Период укрепления рубля завершился

— Сегодня курс рубля может немного снизиться в рамках прошедшей вчера коррекции цен на нефть и ожиданий по росту запасов в США. При этом с одной стороны ряд аналитиков говорят о том, что высокие цены на нефть пока не полностью учтены в стоимости рубля, и у нацвалюты есть шанс укрепиться еще.



Однако в этих высказываниях можно усомниться. Да, действительно, на днях мы видели подскок нефтяных цен на три с лишним процента, но ведь рубль это проигнорировал.



И такой факт говорит о том, что фаза укрепления нацвалюты все-таки завершилась, вряд ли до конца года мы увидим ее крепче 57 рублей за доллар.



Кстати, вчера нефть пошла обратно, снижаясь в цене, так как в США растут запасы, растет добыча черного золота. Уже в преддверии этих данных нефть корректируется вниз на 1,5 процента. И рубль начинает слабеть.





У нацвалюты действительно есть два союзника — нефть и налоги. Но потенциал роста за счет первого уже практически исчерпан. А налоговый период заканчивается. К тому же ФРС приступает к сокращению денежной массы в обороте, изымая 10 миллиардов долларов из мировой финансовой системы. И будет делать это ежемесячно. Да, это немного, но тут важно постоянство процесса. И это тоже приведет к укреплению доллара, а, следовательно, к давлению на нефть и через нее — на рубль.

Вчера национальная валюта укрепилась и к доллару, и к евро. Причина все в той же нефти, которая продолжает торговаться на максимальных уровнях более чем за два года, несмотря на начавшуюся коррекцию.



Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к середине вчерашнего дня составила 58,1 доллара за баррель.



Официальный курс доллара на 27 сентября составляет 57 рублей 52 копейки (ослабление на 5 копеек). За один евро дают 68 рублей 2 копейки (ослабление на 54 копейки).