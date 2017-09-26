Остановка деятельности авиаперевозчика "Вим-Авиа" может привести к коллапсу на туристическом и авиационном рынках. Об этом во вторник заявляет Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

"ВИМ-Авиа" осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю, отмечает АТОР. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров — в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.

Отмечается, что все чартерные программы авиакомпании "Вим-Авиа" до конца сезона полностью оплачены туристическими операторами, и они не смогут вернуть всех российских туристов самостоятельно.

"Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широким недовольством рядовых граждан", — говорится в тексте обращения.

АТОР обратилась в правительство России с просьбой вмешаться в разрешение ситуации с неплатежеспособностью авиакомпании. В обращении, направленном в адрес вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко , АТОР просит вмешаться в процесс принятия решений, чтобы не допустить глобального кризиса на туристическом рынке.

Также АТОР в меру своей компетенции готова предложить ряд решений по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по обеспечению максимальной защищенности пассажиров чартерных рейсов.

Утверждается также, что российские туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно. Все чартерные программы "ВИМ-Авиа" до конца сезона в полном объеме были оплачены туроператорами. Выделить же средства на повторную оплату рейсов, что, по предварительным оценкам, составляет не менее 10 миллионов долларов, без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не имеют технической возможности.