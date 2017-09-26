Купил и получил деньги назад: в РФ появится своя система tax free



Компенсацию суммы налога день в день в месте покупки позволит получать российская система tax free. Об этом рассказывают "Известия" . Подобная система может заработать в РФ уже в следующем году.



В настоящее время подобная система в РФ отсутствует, но работа по ее внедрению уже началась. Так, в первом чтении Госдума приняла законопроект Минфина , согласно которому, к примеру, граждане не входящих в ЕВАРЗЭС, смогут вернуть 18% от цены товара. До этого просто будет внесена еще одна статья в налоговый кодекс.

В настоящее время в разных странах мира сумма возврата НДМ варьируется от 7% до 20%.



Впрочем, в РФ иностранцы смогут вернуть налог лишь в том случае, если сумма покупок составит не менее 10 тысяч рублей. Сумму НДС день в день получится только в местах пересечения границы России: магазины вне аэропортов, вокзалов и портов делать этого не смогут из-за сложностей с администрированием.



По мнению экспертов, возвращать НДС иностранцы будут после покупки не только часов и одежды, но и сувениров, в том числе икры.



По оценкам правительства, ежегодные расходы в случае внедрения системы tax free в России составят 150–200 млн рублей. Их планируется компенсировать за счет увеличения турпотока.