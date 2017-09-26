За 9 месяцев на Украине подорожали почти все продукты питания

С начала 2017 года на Украине поднялись в цене более 90 процентов продуктов питания, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

"Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за последние восемь месяцев, то есть с 10 января по 11 сентября 2017 года, состоялось стремительное подорожание мяса: свинины и говядины, соответственно на 43 и 24 процента", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам также выросли в цене такие продукты как сало, сыр мягкий, куриная тушка, сливочное масло, вареные колбасы от 17 до 35 процентов, пишет Страна.ua. Даже хлеб, по данным чиновника, вырос в цене на 14 процентов. Еще одним странным явлением является подорожание овощей на 20 процентов, особенно в сезон.

Причем стоимость некоторых овощей поднялась на 90 процентов. Заработная плата по официальным источникам с января по июль 2017 выросли на 22 процентов, с 6008 грн в январе до 7339 гривен (примерно 16 тыс. рублей) в июле.