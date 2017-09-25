ФАС и Минкомсвязь договорились с «большой четвёркой» операторов об отмене роуминга



Отмена роуминга в России не спровоцирует рост тарифов на мобильную связь, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев . Власти окажут операторам помощь для компенсации возможных финансовых потерь, добавил он по итогам совещания с представителями сотовых операторов и Минкомсвязи . По словам Артемьева, диалог между сторонами переговоров оценивается как конструктивный, а вопросы отмены внутрисетевого и национального роуминга в России должны быть решены в течение девяти месяцев.

Отмена внутрисетевого роуминга в России не приведёт к росту цен на связь для потребителей. При этом власти намерены оказать операторам помощь для компенсации финансовых потерь, которые понесут компании в связи с изменением тарифов. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев по итогам совещания с представителями сотовых операторов и Министерства связи и массовых коммуникаций, которое в понедельник, 25 сентября, прошло в здании ФАС в Москве.



«Отмена роуминга не приведёт к тому, что кому-то придётся платить больше, это недопустимая вещь. Этого не будет», — заявил Артемьев.





«Мы всячески будем способствовать снятию всяких ненужных барьеров, потому что компании делают шаг навстречу потребителю и, в общем, теряют, конечно, определённые ресурсы, — цитирует главу ведомства РИА Новости . — Мы позволим им и постараемся помочь от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, и они расширили свой бизнес, чтобы они могли больше зарабатывать на обороте. И таким образом все останутся в хорошем настроении. И об этом мы, собственно, и договорились».



При этом до конца 2017 года года планируется подготовить ряд нормативных актов, которые приведут к полной отмене роуминга в России, в свою очередь рассказал журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров

«Уже в 2017 году сможем выйти на набор решений, в том числе поправок, которые в начале 2018 года полностью уберут понятие «роуминг» из тарифов операторов. Детализацию этого решения посмотрим через месяц», — заявил министр.



Никифоров подчеркнул, что принимаемые меры являются сложной технической задачей, поэтому процесс поэтапного перехода к новой модели может занять первую половину 2018 года.



В пресс-службе Минкомсвязи RT рассказали, что уже в ближайшие месяцы появится перечень решений и поправок в законодательство.



«Важно то, что операторы сами готовы к реформированию правил пропуска трафика, то есть изменения в законе будут следствием тех договорённостей, которых достигли операторы», — заявили в ведомстве.



При этом в Минкомсвязи подчеркнули, что нормативно-правовой аспект никак не мешает операторам изменить ситуацию прямо сейчас.



«Если бы были законодательные препятствия, то ФАС бы не возбуждал дел против операторов, а шёл бы напрямую через закон, то есть через нас», — подытожили в министерстве.



«Конструктивный шаг»



Глава ФАС Игорь Артемьев назвал конструктивным диалог по вопросу отмены роуминга в России, который ведётся между государственными структурами и операторами «большой четвёрки», и выразил уверенность, что он продолжится в ближайшие месяцы.



«Мы сегодня в общем договорились, что до конца года все основные мероприятия, связанные с отменой роуминга, будут утверждены. Это очень конструктивный шаг со стороны компаний», — заявил Артемьев.



Он подтвердил слова Никифорова, отметив, что часть работы придётся на первую половину 2018 года. При этом глава ФАС подчеркнул, что проводимые изменения ориентированы сугубо на благо потребителей и на то, чтобы они не почувствовали каких-либо ухудшений после реформирования системы.



«Работа уже идёт, и многие компании уже существенно продвинулись, у них существенный прогресс», — подытожил Артемьев.



Национальный масштаб





При этом ФАС рассчитывает, что помимо проблемы отмены внутрисетевого роуминга в течение девяти месяцев в России будет решён вопрос национального роуминга. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что последний уже рассматривается в рамках возбуждённого дела.

«При этом мы понимаем, что операторы будут двигаться в направлении восстановления условий конкуренции. Мы рассчитываем, что нарушение будет устранено до вынесения предписания по этому делу», — отметил он.



Голомолзин пояснил, что «на рассмотрение дела отводится три месяца, а при необходимости оно может быть продлено ещё на шесть месяцев».



«Мы полагаем, что в эти сроки эти вопросы будут разрешены. И видим позитивное движение навстречу со стороны операторов», — добавил замглавы ФАС.



Напомним, в России действуют внутрисетевой и национальный роуминг, а также отдельной категорией — роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг включается при перемещении между регионами внутри зоны покрытия одного оператора, а национальный межсетевой — позволяет использовать сеть другого оператора, когда сеть какой-либо компании отсутствует в определённом регионе и обычно связан с выходом на рынок новых компаний.



Первая ласточка





Примечательно, что отмена роуминга в России может стать первым шагом к ликвидации роуминговой практики на межнациональном уровне. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что его ведомство ведёт работу «против роуминга» на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также других государств. При этом он отметил, что эта инициатива пока не встречает одобрения.

«Мы демонстрируем готовность отменить роуминг в ЕАЭС, но пока видим жёсткую позицию со стороны коллег», — отметил министр.



Он также рассказал о ведущейся ведомством работе по снижению нагрузки от международного роуминга и соответствующих переговорах на межгосударственном уровне.



В свою очередь глава ФАС Игорь Артемьев выразил уверенность в необходимости борьбы за отмену международного роуминга и отметил, что начать этот путь необходимо с отмены роуминга внутри ЕАЭС.



«В конечном итоге, мы должны существенным образом бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще», — заявил Артемьев.



В эфире телеканала «Россия 24» он также добавил, что отмена международного роуминга — это «светлое будущее».



«Что касается Таможенного союза, надо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два-три года такие решения были приняты», — добавил он.



«Финальный дизайн изменений»





Своё мнение касательно проводимой реформы после прошедшей в понедельник встречи высказали и в компаниях-операторах «большой четвёрки». В пресс-службе «ВымпелКома» («Билайн») рассказали RT, что в ходе мероприятия представители компании изложили своё видение дальнейших действий в отношении цен на услуги связи в поездках по России.

«Финальный дизайн изменений будет определён позже — в связи с технической проработкой вопроса, поскольку потенциальные изменения касаются нескольких тысяч тарифных планов, а это требует значительных изменений в технических системах операторов», — отметили в компании.



При этом в компании подчеркнули, что в ряде новых тарифных планов, доступных для подключения и перехода всем клиентам, понятие «внутрисетевой роуминг» уже фактически отсутствует».



В пресс-службе «ВымпелКома» добавили, что был затронут вопрос необходимости снижения ставки мобильного интерконнекта (стоимости совершения вызова между сетями мобильных операторов), поскольку прежняя ставка была сформирована ещё в 2006 году.





В пресс-службе «Т2 Мобайл» ( Tele2 ) комментируя планы Минкомсвязи отказаться от понятия «роуминг» в 2018 году, рассказали RT, что предполагают поэтапную отмену роуминговых наценок. До конца года в поездках по России абоненты Tele2 смогут пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS и звонить внутри сети по домашним тарифам.

«В дальнейшем мы предполагаем поэтапную отмену роуминговых наценок и за голосовые соединения с абонентами других операторов. Это станет возможным благодаря изменениям законодательства в области присоединения сетей и пропуска трафика, о которых сегодня договорились на встрече с Минкомсвязи и ФАС», — говорится в сообщении оператора.



Там добавили, что уже сегодня пользователи Tele2 могут выбрать тариф без роуминговых надбавок.





«МегаФоне» отказались комментировать запрос RT, а ответ МТС не поступил на момент выхода материала.

Долгая дорога



Напомним, ФАС ещё в середине июля выдала четырём крупнейшим сотовым операторам России предписание об отмене внутреннего роуминга. Проведённый анализ показал, что взимание дополнительной платы за оказание услуг связи вне домашнего региона не обосновано.



Тогда ведомство дало «большой четвёрке» две недели на представление своих предложений и подготовку изменений в существующих тарифных планах.



Однако по истечении отведённого срока «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон», МТС и «Т2 Мобайл» (Тele2) не выполнили предписания ФАС, после чего против них было возбуждено дело по обвинению в монопольном сговоре. Тогда на отмену внутрироссийского роуминга компаниям дали ещё две недели.



К середине августа ситуация не изменилась, а «большая четвёрка» выразила желание ознакомиться с аналитическим отчётом ФАС, на основании которого было вынесено предупреждение. Более того, в «МегаФоне» сообщили, что у компании нет возможности отменить роуминг, и подали в суд на ведомство.



Через несколько дней иск в Арбитражный суд Москвы был отозван, а компания попросила ФАС отсрочить меры, принимаемые в отношении внутрисетевого роуминга. В итоге 22 августа ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 15 декабря 2017 года.

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