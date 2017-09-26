Рубль надувает «высококачественный» пузырь

Иностранные инвесторы вновь почувствовали вкус к российским ценным бумагам. После паузы, вызванной опасениями относительно новых санкций со стороны США, аппетит нерезидентов так разыгрался, что в августе они скупили ОФЗ на 121,7 миллиарда рублей. По данным Банка России, более высокий спрос наблюдался лишь однажды — в марте текущего года, когда иностранцам было продано гособлигаций на 196 млрд рублей.



Рубль снова в моде



На 1 августа у нерезидентов находилось около трети всех выпущенных ОФЗ, они держали облигации почти на 1,9 трлн рублей. Таким образом к сентябрю вложения иностранных инвесторов впервые в истории превысили 2 трлн рублей.



Интерес к долговому рынку подогрел и спрос на российский рубль. На минувшей неделе ставки крупных спекулянтов на укрепление рубля, сделанные через рынок деривативов Чикаго, увеличились на 20%, сообщила комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Пятнадцать фондов, размер позиций которых таков, что требует еженедельного отчета американскому регулятору, держали на балансе 15957 фьючерсов и опционов на курс российской валюты, что эквивалентно спекулятивной покупке за доллары 39,9 млрд рублей.



Ставки на падение рубля сократились почти в полтора раза: против российской валюты играют лишь пять фондов, а их суммарная ставка — 5412 контрактов — соответствует сумме в 13,5 млрд рублей. Разница между ставками на рост рубля и его падение впервые с мая превысила 10 тысяч контрактов.



Свежий взгляд на carry-trade





Иностранные «горячие деньги» на фоне высоких цен на нефть говорят в пользу рубля, отмечают в своем обзоре аналитики Росбанка . По подсчетам Bloomberg , доходность операций carry-trade с российской валютой с начала года превысила 20%, поставив мировой рекорд.

Но у этой медали есть и обратная сторона: как показали летние месяцы, даже намек на риск может заставить спекулянтов приостановить свои опасные игры. Более серьезная угроза способна и вовсе обрушить пирамиду carry-trade, которая погребет под собой и рубль.





«Если carry-trade исчезнет, а другой поддержки рублю не появится (допустим, рост экономики будет активный), естественно, это приведет к его ослаблению», — сказал «Ридусу» аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин



По его словам, carry-trade действительно становится ключевым драйвером укрепления рубля. Но не в качестве спекулятивных игр на разнице процентных ставок, как обычно подразумевается, а в более широком понимании. То есть, в Россию будут притекать не только «горячие деньги», но и долгосрочный капитал. Этому, по мнению аналитика, способствует многоступенчатое снижение ключевой ставки Центробанка

Вместе с ключевой ставкой плавно снижаются ставки доходности по всем финансовым инструментам. Но если взять ту же облигацию, одновременно с падением доходности увеличивается ее цена. И в результате инвестор получает двойной доход — и купон, и существенную прибыль за счет роста стоимости самой бумаги.



«Известно, что ЦБ будет постепенно снижать ставку, потому что инфляция у нас уже низкая, инфляционные ожидания снижаются, а ставка высокая. И инвесторы будут сидеть в этих облигациях — в государственных, в корпоративных, в каких-то инструментах фиксированной доходности, допустим, депозитах, — и ждать, пока ЦБ не перестанет снижать ставку, пока они не перестанут получать вот этот двойной доход», — поясняет эксперт.



Теперь надолго



Поскольку официальная инфляция уже находится на уровне 4%, а ключевая ставка составляет 8,5%, потенциал для ее снижения очень большой, но процесс будет постепенным и достаточно долгим. «По нашим прогнозам, это будет продолжаться до 2019 года или даже чуть дольше», — отмечает Нигматуллин.



Получается неплохая перспектива для получения высокой доходности по рублевым активам длительный период времени. Это будет стимулировать вложения в российские ценные бумаги и разогревать приток капитала. К тому же, помимо самой по себе высокой доходности, снижаются и риски инвестирования в эти активы.



«Когда вы играете в carry-trade, вы несете курсовые риски. Вы можете занять в евро, купить доллар, а доллар ослабнет к евро. А в России эти риски сейчас снижаются, потому что ЦБ снизил инфляцию, курс рубля плавающий, ОПЕК+ договорился о заморозке добычи нефти. То есть, все дестабилизирующие факторы, которые провоцируют курсовые риски, они снизились, — рассуждает аналитик. — В итоге инвесторы видят, что риски низкие, доходность в среднесрочной перспективе по облигациям высокая, и возникает логичное стремление покупать рубли».



За счет этих факторов рубль будет укрепляться даже в случае небольшого снижения цен на нефть, уверен эксперт. К концу года он прогнозирует курс доллара на уровне 54 рублей.