Цена барреля нефти марки Brent достигла $58 впервые с 3 января 2017 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,2% и составила $58,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.



В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $58 за баррель 3 января 2017 года.





На фоне укрепления цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,19%, до 57,39 рубля, евро — на 0,66%, до 68,21 рубля.