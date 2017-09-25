Россиян предупредили о новом мошенничестве при покупке квартир

В России мошенники разработали новый способ обмана. Злоумышленники продают квартиры клиентам, но потом отсуживают жилплощадь под предлогом «невменяемости продавца» в момент заключения сделки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Ассоциацию российских банков.



После заключения сделки о продажи новые собственники жилья делают в квартире дорогой ремонт. Всё это время злоумышленники следят за своими жертвами, и когда работы окончены подают в суд, утверждая, что бывший владелец находился в состоянии временного помешательства. Зачастую суды верят в эти истории и принимают решения в пользу мошенников. Для реализации подобной схемы даже необязательно, чтобы собственник жилья состоял на учёте у психиатра или нарколога. Для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации, специалисты рекомендуют снимать весь процесс заключения сделки на камеру и заверять все документы у нотариуса.

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