«ВИМ-Авиа» кинула десятки тысяч россиян

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» признала, что оказалась в тяжелой экономической ситуации: у нее закончились оборотные средства, финансирование заморожено, обслуживание в аэропортах приостановлено.

Перевозчик сообщил о невозможности полетов без дополнительного финансирования и выразил надежду на «поддержку госорганов».

Росавиация в понедельник заявила о прекращении чартерных рейсов «ВИМ-Авиа». Рассматриваются различные варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе введение антикризисного управления и отстранение нынешнего руководства компании от контроля за экономической деятельностью, передает РИА Новости.

Между тем в связи с отменой чартеров могут пострадать около 100 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Организация готовит обращение в правительство в связи со сложившейся ситуацией.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина предупредила, что туроператоры не смогут вывезти с мест отдыха туристов без помощи Росавиации.

«Без помощи Росавиации туроператорам невозможно с этим справиться, потому что нет бортов и потому что у туроператоров нет финансовой возможности еще раз оплачивать рейсы. Они потеряли, как минимум, несколько миллионов долларов с уходом «ВИМ-Авиа»», — сказала Тюрина ТАСС.

По оценкам РТС, вернуться с отдыха рейсами «ВИМ-Авиа» должны были от 50 до 80 тысяч туристов из Греции, Турции, Крыма и Сочи. Сколько времени теперь займет их вывоз, пока невозможно сказать.