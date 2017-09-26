ЦБ «опустит железный занавес»

Банк России наконец подготовил законопроект о запрете выезда за границу финансистам, виновным в крахе своих организаций. До сих пор почти всегда им удавалось скрыться и избежать ответственности за содеянное. Сейчас документ обсуждается с профильными министерствами и ведомствами.



ЦБ разработал проект закона «О внесении изменений в федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ и федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации“» (законопроект «о беглых банкирах»). Проект предполагает временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели банки до плачевного состояния, вчера сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний. В пресс-службе ЦБ подтвердили эту информацию. «Банк России действительно разработал проект закона, предусматривающий временные ограничения права на выезд из РФ недобросовестным руководителям и владельцам кредитных и некредитных финансовых организаций. В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами», — сообщили там, отказавшись раскрыть подробности. По информации «Ъ», проект уже концептуально поддержало Минэкономики, но комментировать документ в ведомстве нет стали.



Проблему «беглых банкиров», которые довели свою организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обсуждала в сентябре 2016 года на встрече с президентом Владимиром Путиным. Президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж таким банкирам. Позже госпожа Набиуллина заявила: ответственность банкиров должна быть персонализированной, чтобы была «неотвратимость наказания тех, кто такие преступления совершает в банковской сфере».



До сих пор в большинстве случаев после отзыва лицензий у подотчетных ЦБ организаций выяснялось, что их бенефициары благополучно покинули пределы России. Фактически до сих пор из виновников крупных финансовых крахов к ответственности успели привлечь только совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус и экс-совладельца «Моего банка» Глеба Фетисова. При этом за границей проживают бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-совладельцы Банка Москвы (Андрей Бородин), банка «Пушкино» (Алексей Алякин), Мастер-банка (Борис Булочник), «Российского кредита» (Анатолий Мотылев), Пробизнесбанка (Сергей Леонтьев, Александр Железняк) и банка «Траст» (Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев).



Юлия Полякова