Вредное и вкусное: в РФ предлагают ограничить потребление сыра и колбасы

Список продуктов, употребление которых надо ограничить, составили специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. В частности, туда попали хлеб, сыр, колбаса, кетчуп, майонез, консервы, сладкие йогурты и пирожные. Об этом рассказывают «Известия»

По мнению ученых, все эти виды продуктов содержат повышенное содержание соли, сахара и трансжиров. Их чрезмерное употребление вредно для здоровья.

Подобную продукцию предлагается маркировать — например, при помощи маркировки «светофор». Тогда потребителю в магазине станет ясно, как сильно вреден для здоровья тот или иной продукт.